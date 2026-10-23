Azərbaycandan Bolqarıstana qaz ixracı 44 faiz azalıb
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycandan Bolqarıstana 255,995 milyon ABŞ dolları dəyərində 826,929 milyon kubmetr təbii qaz (qaz halında) ixrac edilib.
Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatında bildirilib.
Məlumata əsasən, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə Azərbaycandan Bolqarıstana təbii qaz ixracının dəyəri 201,9 milyon ABŞ dolları və ya 44,1%, həcmi isə 406,6 milyon kubmetr və ya 33% azalıb.
Ümumilikdə isə 2026-cı ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycandan 8 ölkəyə 5,711 milyard ABŞ dolları dəyərində 16,378 milyard kubmetr təbii qaz (qaz halında) ixrac edilib. Bu, keçən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə dəyər baxımından 286,011 milyon ABŞ dolları və ya 4,8%, həcm baxımından isə 75,102 milyon kubmetr və ya 0,5% azdır.
Bundan başqa, 2026-cı ilin ilk səkkiz ayında Azərbaycan cəmi bir ölkədən - İran İslam Respublikasından 14,471 milyon ABŞ dolları dəyərində 215,022 milyon kubmetr təbii qaz (qaz halında) idxal edib. Ötən ilin eyni dövründə isə Azərbaycan iki ölkədən - Rusiya və Türkmənistandan 36,321 milyon ABŞ dolları dəyərində 233,303 milyon kubmetr təbii qaz idxal etmişdi. Beləliklə, Azərbaycana təbii qaz idxalı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə dəyər ifadəsində 21,850 milyon ABŞ dolları və ya 2,5 dəfə, həcm baxımından isə 18,281 milyon kubmetr və yaxud 7,8% azalıb.
Qeyd edək ki, 2026-cı ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda 33,407 milyard kubmetr təbii qaz hasil edilib.
Hesabat dövründə təbii qaz hasilatının həcmi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 177,4 milyon kubmetr və ya 0,5 faiz azalıb. 2025-ci ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda 33,584 milyard kubmetr təbii qaz hasil edilmişdi.
Cari ilin ilk səkkiz ayında əmtəəlik təbii qaz hasilatı 25,610 milyard kubmetr təşkil edib. Bu göstərici illik müqayisədə 221,5 milyon kubmetr və ya 0,9 faiz azdır. Ötən ilin müvafiq dövründə ölkədə 25,831 milyard kubmetr əmtəəlik təbii qaz hasil olunmuşdu.
Beləliklə, ümumi qaz hasilatında azalma 0,5 faiz olduğu halda, əmtəəlik qaz hasilatında azalma 0,9 faiz təşkil edib.
Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən, 2026-cı ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda mədənçıxarma sənayesində istehsalın ümumi dəyəri 26,9 milyard manat olub. Bu sahədə istehsal əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 1,1 faiz azalıb.
Qaz hasilatındakı dinamika ixrac göstəricilərində də öz əksini tapıb. Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına əsasən, Azərbaycanın bu ilin yanvar-avqust aylarında 5,711 milyard ABŞ dolları dəyərində 16,378 milyard kubmetr təbii qazı qaz halında ixrac edilib.
Trend-in Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamaya görə, təbii qaz ixracının dəyəri ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 286 milyon ABŞ dolları və ya 4,8 faiz, həcmi isə 75 milyon kubmetr və ya 0,5 faiz azalıb.
Bununla yanaşı, təbii qaz ixracının Azərbaycanın 2026-cı ilin ilk səkkiz ayındakı ümumi ixracında əhəmiyyətli payı olub. Hesabat dövründə qaz ixracının ümumi ixracdakı payı 26,18 faiz təşkil edib.
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