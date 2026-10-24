https://news.day.az/azerinews/1869293.html 1 yaşlı qız qıcolmadan öldü Gədəbəydə körpə ölüb. Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, rayonun Gərgər kənd sakini 1 yaşlı Xədicə Nuran qızı Məmmədova xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Onun qıcolmadan öldüyü bildirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
1 yaşlı qız qıcolmadan öldü
Gədəbəydə körpə ölüb.
Day.Az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, rayonun Gərgər kənd sakini 1 yaşlı Xədicə Nuran qızı Məmmədova xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib.
Onun qıcolmadan öldüyü bildirilir.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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