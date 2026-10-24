https://news.day.az/azerinews/1869365.html Dilarə Əliyevaya yeni vəzifə verildi Əməkdar artist Dilarə Əliyevaya yeni vəzifə verilib. Day.Az OLAY-a istinadən xəbər verir ki, tanınmış aktrisa və aparıcı ARB televiziyasında müşavir vəzifəsinə təyin olunub. Bir neçə gündür işinin icrasına başlayan Dilarə yaxın aylarda yenidən ekranlara qayıdacaq.
Dilarə Əliyevaya yeni vəzifə verildi
Əməkdar artist Dilarə Əliyevaya yeni vəzifə verilib.
Day.Az OLAY-a istinadən xəbər verir ki, tanınmış aktrisa və aparıcı ARB televiziyasında müşavir vəzifəsinə təyin olunub.
Bir neçə gündür işinin icrasına başlayan Dilarə yaxın aylarda yenidən ekranlara qayıdacaq.
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