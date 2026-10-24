Zeytun Festivalının açılışı olub - FOTO
Bakıda, Dənizkənarı Milli Parkın ərazisində keçirilən Zeytun Festivalının açılışı olub.
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Anar Ələkbərov, Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev, Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin İdarə heyətinin sədri Xanlar Ağalarov festivalda pavilyonlarla tanış olublar. Pavilyonlarda müxtəlif istehsalçıların zeytun və zeytun məhsulları təqdim edilir.
Festivalın əsas məqsədi Azərbaycanın qədim zeytunçuluq ənənələrinin təbliği, yerli istehsalçıların tanıdılması və dəstəklənməsi, eləcə də bu sahədə milli brendin formalaşdırılmasına töhfə verməkdir.
Festival Dövlət Turizm Agentliyi və Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin dəstəyi, "Absheron Olive Gardens" və "Olivea" zeytun məhsullarının sponsorluğu ilə keçirilir.
Oktyabrın 25-də də davam edəcək festivalda gün ərzində müxtəlif əyləncə proqramları, estrada ulduzlarının konsertləri də təşkil olunur.
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