https://news.day.az/azerinews/1869455.html Narın dənələri bu üsulla bir anda bir-birindən ayrılır - VİDEO Narın dənələrini qabığından ayırmağın fərqli üsulu sosial şəbəkələrdə marağa səbəb olub. Milli.Az xəbər verir ki, paylaşılan görüntülərdə nar dənələrinin qısa müddətdə bir-birindən ayrılması əks olunub. Sadə üsulla narın dənələrinin asanlıqla çıxarılması izləyicilərin diqqətini çəkib.
Narın dənələri bu üsulla bir anda bir-birindən ayrılır - VİDEO
Narın dənələrini qabığından ayırmağın fərqli üsulu sosial şəbəkələrdə marağa səbəb olub.
Milli.Az xəbər verir ki, paylaşılan görüntülərdə nar dənələrinin qısa müddətdə bir-birindən ayrılması əks olunub. Sadə üsulla narın dənələrinin asanlıqla çıxarılması izləyicilərin diqqətini çəkib.
Video sosial şəbəkə istifadəçiləri arasında maraqla qarşılanıb.
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