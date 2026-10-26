https://news.day.az/azerinews/1869723.html Bakıda 5 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilib Bakıda 5 müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilib Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, paytaxtın Suraxanı rayonunun Cavid Cabbarzadə küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar 5 müntəzəm marşrutun hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil olunub.
Bakıda 5 marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilib
Bakıda 5 müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi dəyişdirilib
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, paytaxtın Suraxanı rayonunun Cavid Cabbarzadə küçəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar 5 müntəzəm marşrutun hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil olunub.
"106, 141, 168 və 169 nömrəli marşrutlar Heydər Əliyev prospekti, 214A nömrəli marşrut isə 25-ci Bülbülə küçəsi ilə hərəkət edir", - deyə əlavə edilib.
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