https://news.day.az/azerinews/1870296.html Çoxqütblü dünya reallığa çevrilir - Putin Hal-hazırda hər kəs çoxqütblü dünyanın reallığa çevrilməsinin şahidi olur. Day.Az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin "Rusiya-Afrika" İqtisadi və Humanitar Forumunda bildirib.
Çoxqütblü dünya reallığa çevrilir - Putin
Hal-hazırda hər kəs çoxqütblü dünyanın reallığa çevrilməsinin şahidi olur.
Day.Az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin "Rusiya-Afrika" İqtisadi və Humanitar Forumunda bildirib.
"Biz çoxqütblü dünyanın həqiqətən reallığa çevrilməsinin şahidiyik və bu, obyektiv, geri dönməz tendensiyadır", - deyə Putin vurğulayıb.
Rusiya liderinin sözlərinə görə, forum, onun gündəliyi, iştirakçıların tərkibi, eləcə də azad və açıq dialoq qlobal transformasiya proseslərinə üzvi şəkildə uyğunlaşır.
O qeyd edib ki, bu proseslərin miqyası və dərinliyi o qədər böyükdür ki, onları həddindən artıq qiymətləndirmək belə çətindir.
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