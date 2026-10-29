Süpürgəyə plastik paket keçirmək nə üçün faydalıdır?
Adi plastik paket döşəməni süpürərkən saçların, heyvan tüklərinin və xırda liflərin süpürgənin tükləri arasına dolaşmasının qarşısını almağa kömək edir. Bu üsul xüsusilə evdə pişik və ya it saxlayanlar üçün əlverişlidir.
Day.Az xəbər verir ki, bunun üçün süpürgənin tüklü hissəsinə plastik paket keçirmək və sürüşməməsi üçün onu bərkitmək kifayətdir. Paket tullantılarla süpürgənin tükləri arasında maneə yaradır, nəticədə saç və tüklər paketin səthində toplanır.
Təmizlikdən sonra paketi ehtiyatla çıxarıb üzərindəki zibillə birlikdə atmaq mümkündür. Bu üsul süpürgənin təmizlənməsini asanlaşdırır və vaxta qənaət edir. Lakin o, adi süpürgəni və ya tozsoranı əvəz etmir, sadəcə təmizliyi daha rahat edir.
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