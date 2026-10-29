https://news.day.az/azerinews/1870524.html “Bank Melli İran” Azərbaycandan gedir? - Taleh Kazımov CAVABLADI "Bank Melli İran"ın Azərbaycanda fəaliyyətinə yeni məhdudiyyətlərlə bağlı planımız yoxdur. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov faiz dəhlizinin parametrlərinə dair cümə axşamı keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

“Bank Melli İran” Azərbaycandan gedir? - Taleh Kazımov CAVABLADI

Azərbaycanca, 29 октября 2026 14:06 (UTC +04:00) 177
“Bank Melli İran” Azərbaycandan gedir?

"Bank Melli İran"ın Azərbaycanda fəaliyyətinə yeni məhdudiyyətlərlə bağlı planımız yoxdur.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) sədri Taleh Kazımov faiz dəhlizinin parametrlərinə dair cümə axşamı keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

Onun sözlərinə görə, "Bank Melli İran"ın Azərbaycanda bazar payı sıfır faizə yaxındır:

"Artıq illər boyu sanksiyalar altındadır və Azərbaycanla öz fəaliyyətini davam edir və hər hansısa yeni məhdudiyyətlərlə bağlı planımız yoxdur. O, Azərbaycan Mərkəzi Bankın tələblərinə riayət edir. İndiki halda ölkənin hər hansı bir tədbir görülməsini biz nəzərdə tutmuruq. Bank artıq uzun müddətdir ki, Azərbaycanın bazarında fəaliyyət göstərir və qaydaları başa düşür. Yəni biz hər hansı bir problemlərlə qarşılaşmırıq", - sədr vurğulayıb.

Xatırladaq ki, "Bank Melli İran" (Bank Melli Iran) ABŞ-nin sanksiyalarına məruz qalan İran maliyyə institutlarından biridir.

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Азербайджан и UNOCT обсудили дальнейшее сотрудничество в борьбе с терроризмом 28 октября 12:59 (UTC+04), Политика 7 494
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В Баку мошенник представился налоговиком и забрал деньги у предпринимателя - ВИДЕО 28 октября 12:46 (UTC+04), Общество 735
В Masdar заявили о важности сетевого кодекса для развития ВИЭ в Азербайджане 28 октября 12:44 (UTC+04), Экономика 1 034
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В ООН высоко оценили проведение Всемирного форума городов в Азербайджане - ФОТО 28 октября 12:40 (UTC+04), Политика 1 130
Азербайджан нарастит мощности зеленой энергетики на 2 ГВт за два года 28 октября 12:36 (UTC+04), Экономика 1 047
Раскрыт расход топлива на Азербайджанской ТЭС 28 октября 12:29 (UTC+04), Экономика 1 067
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 28 октября 12:26 (UTC+04), Общество 775
ЕБРР о потенциале банковского сектора Азербайджана в энергопереходе 28 октября 12:23 (UTC+04), Экономика 1 036
Замминистра культуры призвал расширять возможности молодежи 28 октября 12:11 (UTC+04), Общество 607
Транспортный сектор Азербайджана показывает уверенный рост 28 октября 12:04 (UTC+04), Экономика 1 037
В Хыналыге скончался учитель - ФОТО 28 октября 12:00 (UTC+04), Общество 701
Катар призвал ускорить ратификацию Мекканской конвенции 28 октября 11:58 (UTC+04), В мире 1 056
Водителей с телефонами за рулем будут выявлять по камерам 28 октября 11:56 (UTC+04), Общество 702
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