Xocalıda icazəsiz at sürənlər cərimələndi
Xocalıda kəndlinin atlarını icazəsiz sürənlər saxlanılıb.
Day.Az-a Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Daşbulaq kəndində qeydə alınıb.
Kəlbəcər sakini olan 41, 46 və 51 yaşlı şəxslər sərxoş halda örüş yerində atların otladığını görüblər. Onlar hərəsi bir atara minərək kənddə gəzməyə çıxıblar. Bu zaman heyvanların sahibi onları görərək, niyə icazəsiz atlarını mindiklərini soruşub. Daha sonra tərəflər arasında mübahisə başlayıb. Heyvanların sahibi atlarının oğurlanması ilə bağlı polisə şikayət edib.
Polis əməkdaşları hadisə yerinə gələndə də həmin üç şəxs sərxoş halda nalayiq ifadələr işlədərək, ictimai asayişi pozmaqda davam ediblər. Buna görə də onlar saxlanılıb və barələrində müvafiq protokollar tərtib olunub.
Onların hər biri əməlindən peşman olduğunu deyərək, barələrində yüngül cəza verilməsini istəyiblər.
Məhkəmə icazəsiz at sürən şəxslərin hər birini 150 manat məbləğində inzibati qaydada cərimələyib.
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