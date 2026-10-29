https://news.day.az/azerinews/1870606.html Hakan Fidan ABŞ-a səfər edəcək Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan ABŞ-a səfər edəcək. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Hakan Fidan noyabrın 30-31-də ABŞ-ın Atlanta şəhərində keçiriləcək G20 xarici işlər nazirlərinin görüşündə iştirak edəcək.
Hakan Fidan ABŞ-a səfər edəcək
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan ABŞ-a səfər edəcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Hakan Fidan noyabrın 30-31-də ABŞ-ın Atlanta şəhərində keçiriləcək G20 xarici işlər nazirlərinin görüşündə iştirak edəcək.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре