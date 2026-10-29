Avropa Mərkəzi Bankı faiz dərəcələrini sabit saxlayıb
Avropa Mərkəzi Bankı (AMB) 2026-cı il oktyabrın 29-da keçirilən iclasında üç əsas faiz dərəcəsini dəyişməz saxlamaq barədə qərar qəbul edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə AMB məlumat yayıb.
Qərara əsasən, depozitlər üzrə faiz dərəcəsi 2,5%, əsas yenidən maliyyələşdirmə əməliyyatları üzrə faiz dərəcəsi 2,65%, marjinal kreditləşmə mexanizmi üzrə faiz dərəcəsi isə 2,9% səviyyəsində saxlanılıb.
AMB-nin məlumatına görə, enerji qiymətlərinin artmaqda davam etməsi inflyasiya risklərini yüksəldir, iqtisadi artım perspektivləri üçün isə mənfi risklər yaradır. Enerji şokunun tam təsirləri hələ özünü göstərməsə də, baza inflyasiyası indiyədək ümumilikdə sabit qalıb və əməkhaqlarında bu mərhələdə əhəmiyyətli dəyişiklik müşahidə olunmayıb.
Bank hesab edir ki, enerji şokunun daha güclü və uzunmüddətli olması, eləcə də onun dolayı təsirləri və ikinci mərhələ effektləri inflyasiyanın yüksəlməsinə və iqtisadi artımın zəifləməsinə səbəb ola bilər.
Bundan əlavə, AMB-nin İdarəetmə Şurasının son iclasından bəri maliyyələşmə şərtləri sərtləşib. Bu amilin həm inflyasiyaya, həm də iqtisadi artıma mənfi təsir göstərəcəyi gözlənilir.
AMB inflyasiyanın 2%-lik hədəfə çatmasını prioritet hesab edir
AMB-nin İdarəetmə Şurası orta müddətli perspektivdə inflyasiyanın 2%-lik hədəf səviyyəsində sabitləşməsini təmin etmək üçün pul siyasətini uyğunlaşdırmağa sadiq olduğunu bildirib.
Qurum qeyd edib ki, mövcud qeyri-müəyyənliklərin yüksək olmasına baxmayaraq, vəziyyətə uyğun qərarlar qəbul etmək imkanları mövcuddur. Faiz dərəcələri ilə bağlı gələcək qərarlar hər iclasda ayrıca qiymətləndiriləcək və daxil olan iqtisadi-maliyyə məlumatları əsasında veriləcək.
Bu zaman inflyasiya perspektivləri və onunla bağlı risklər, baza inflyasiyasının dinamikası, eləcə də pul siyasətinin iqtisadiyyata ötürülmə mexanizminin effektivliyi nəzərə alınacaq. AMB faiz dərəcələrinin gələcək trayektoriyası ilə bağlı əvvəlcədən öhdəlik götürmədiyini vurğulayıb.
Aktivlərin alınması proqramları üzrə siyasət dəyişməyib
AMB-nin məlumatına görə, Aktivlərin Alınması Proqramı (APP) və Pandemiya Fövqəladə Aktiv Alınması Proqramı (PEPP) çərçivəsində portfellər tədricən və proqnozlaşdırıla bilən sürətlə azalır. Buna səbəb ödəmə müddəti başa çatan qiymətli kağızlar üzrə əsas məbləğlərin yenidən investisiya edilməməsidir.
Qurum, həmçinin qiymət sabitliyini qorumaq və pul siyasətinin iqtisadiyyata ötürülməsinin normal fəaliyyətini təmin etmək üçün mandatı çərçivəsində bütün mövcud alətlərdən istifadə etməyə hazır olduğunu bildirib.
Bununla yanaşı, AMB-nin Pul Siyasətinin Ötürülməsinin Qorunması Aləti (TPI) avrozonanın ayrı-ayrı ölkələrində pul siyasətinin ötürülməsinə ciddi təhlükə yaradan əsassız və nizamsız bazar dəyişikliklərinə qarşı istifadə oluna bilər.
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