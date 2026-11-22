https://news.day.az/azerinews/1876219.html Vüqar Məmmədov faciəvi şəkildə öldü Qazax rayonunda 49 yaşlı kişi dəm qazından zəhərlənərək vəfat edib. Day.Az Metbuat.az-a istinadla xəbər verir ki, vəfat edən şəxs 1977-ci il təvəllüdlü Vüqar Qulu oğlu Məmmədov ehtiyatda olan zabit olub. Hadisə rayonun Kəmərli kəndində qeydə alınıb.
Vüqar Məmmədov faciəvi şəkildə öldü
Qazax rayonunda 49 yaşlı kişi dəm qazından zəhərlənərək vəfat edib.
Day.Az Metbuat.az-a istinadla xəbər verir ki, vəfat edən şəxs 1977-ci il təvəllüdlü Vüqar Qulu oğlu Məmmədov ehtiyatda olan zabit olub.
Hadisə rayonun Kəmərli kəndində qeydə alınıb. Meyit müayinə olunmaq üçün Məhkəmə-Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Qazax rayon şöbəsinə təhvil verilib.
Faktla bağlı Qazax Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
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