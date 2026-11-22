https://news.day.az/azerinews/1876231.html Cəlilabadda avtomobil 70 yaşlı piyadanı vurub Cəlilabad rayonunda baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində 70 yaşlı kişi xəsarət alıb. AZƏRTAC xəbər verir ki, hadisə rayonun Günəşli kəndi ərazisində qeydə alınıb. 1956-cı il təvəllüdlü Nadir Əmənov yolu keçərkən "Ford Transit" markalı avtomobil tərəfindən vurulub. Yaralı xəstəxanaya çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Cəlilabadda avtomobil 70 yaşlı piyadanı vurub
Cəlilabad rayonunda baş verən yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində 70 yaşlı kişi xəsarət alıb.
AZƏRTAC xəbər verir ki, hadisə rayonun Günəşli kəndi ərazisində qeydə alınıb.
1956-cı il təvəllüdlü Nadir Əmənov yolu keçərkən "Ford Transit" markalı avtomobil tərəfindən vurulub. Yaralı xəstəxanaya çatdırılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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