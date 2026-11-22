https://news.day.az/azerinews/1876258.html Gəncədə iki avtomobil toqquşub, iki yeniyetmə xəsarət alıb Gəncədə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, iki nəfər xəsarət alıb. APA-nın məlumatına görə, hadisə şəhərin Üzeyir Hacıbəyli küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, hərəkətdə olan "Mercedes" və "Ford Transit" markalı avtomobillər toqquşub. Qəza nəticəsində 16 yaşlı G.Məmmədova və 14 yaşlı Ə.Məmmədov xəsarət alıblar.
Gəncədə iki avtomobil toqquşub, iki yeniyetmə xəsarət alıb
Gəncədə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, iki nəfər xəsarət alıb.
APA-nın məlumatına görə, hadisə şəhərin Üzeyir Hacıbəyli küçəsində qeydə alınıb.
Belə ki, hərəkətdə olan "Mercedes" və "Ford Transit" markalı avtomobillər toqquşub.
Qəza nəticəsində 16 yaşlı G.Məmmədova və 14 yaşlı Ə.Məmmədov xəsarət alıblar.
Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Onların vəziyyətlərinin kafi olduğu bildirilir.
Hadisə yerinə aidiyyəti qurumların əməkdaşları cəlb olunublar.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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