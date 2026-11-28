https://news.day.az/azerinews/1877784.html Bakıda çayxanada ata və oğlu bıçaqlandı Bakıda kafedə kütləvi dava olub. Day.Az xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsindəki kafelərdən birində baş verib. Hadisə zamanı davada iştirak edən şəhər sakini, 1972-ci il təvəllüdlü Tofiq Məmmədov və onun oğlu bıçaqlanıblar. Hər iki yaralı xəstəxanaya yerləşdiriliblər.
Bakıda çayxanada ata və oğlu bıçaqlandı
Bakıda kafedə kütləvi dava olub.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsindəki kafelərdən birində baş verib. Hadisə zamanı davada iştirak edən şəhər sakini, 1972-ci il təvəllüdlü Tofiq Məmmədov və onun oğlu bıçaqlanıblar. Hər iki yaralı xəstəxanaya yerləşdiriliblər.
Məlumata görə, hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb olunublar.
Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.
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