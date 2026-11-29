https://news.day.az/azerinews/1878020.html Samuxda iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var - FOTO Samuxda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Kür yolunda qeydə alınıb. Hərəktədə olan "Fiat Doblo" və "VAZ 21099" markalı avtomobillər toqquşub. Qəza zamanı bir neçə nəfər xəsarət alıb. Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyətlərinin normal olduğu bildirilir.
Samuxda iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var - FOTO
Samuxda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Kür yolunda qeydə alınıb.
Hərəktədə olan "Fiat Doblo" və "VAZ 21099" markalı avtomobillər toqquşub.
Qəza zamanı bir neçə nəfər xəsarət alıb.
Yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyətlərinin normal olduğu bildirilir.
Hadisə yerinə polis əməkdaşları cəlb edilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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