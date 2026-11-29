https://news.day.az/azerinews/1878024.html Meteohəssas insanların nəzərinə Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb. Day.Az Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, noyabrın 30-da Abşeron yarımadasında rütubətli hava şəraiti gözlənilir. Belə hava şəraiti bəzi meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər.
Meteohəssas insanların nəzərinə
Tibbi-meteoroloji proqnoz açıqlanıb.
Day.Az Milli Hidrometeorologiya Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, noyabrın 30-da Abşeron yarımadasında rütubətli hava şəraiti gözlənilir.
Belə hava şəraiti bəzi meteohəssas insanlarda narahatlıq hissi yarada bilər.
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