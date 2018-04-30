В Баку создан Центр развития кино

30 апреля 2018 17:28

Согласно соответствующему приказу Главного управления культуры города Баку создан Центр развития кино. Об этом сообщили Trend в пресс-службе управления, передает Day.Az.

Центр будет заниматься созданием новых кинотеатров в учреждениях культуры города Баку и окрестных поселках и усовершенствованием их работы.

Центр создан с целью доведения до широкой аудитории информации об искусстве Азербайджана, выявления творческого потенциала людей, работающих в сфере культуры и искусства, повышения интереса к фильмам на патриотические темы и кинокартинам о жизни Национальных героев Азербайджана.

Также в Центре планируется проводить презентации фильмов, обсуждения, дискуссии, встречи с творческими деятелями, актерами и режиссерами.

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