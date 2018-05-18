Национальный музей искусств Азербайджана награжден премией HUMAY - ФОТО

11 мая состоялась 26-ая церемония вручения Национальной премии HUMAY, учреждённой международным обществом культуры "Бакинец" в 1993 году. Она вручается каждый год известным деятелям культуры - музыки, театра, кино, а также представителям спорта и телевидения.

Среди награждённых был особо отмечен Национальный музей искусств Азербайджана, отметивший своё 80-летие в прошлом году. Решение о присуждении премии "За пропаганду и сохранение национального и мирового искусства" было принято Академией национальной премии HUMAY, куда входят видные деятели культуры Азербайджана.

Сегодня Фонд хранения Национального музея искусств насчитывает свыше 18 тысяч предметов искусства, среди которых множество уникальных экспонатов. Музей - активный участник и огромная часть культурной жизни столицы Азербайджана.

15 мая в актовом зале музея прошло торжественное собрание, на котором собрался весь коллектив и представители министерства культуры республики. Камерная атмосфера мероприятия отражала сердечные взаимоотношения среди всех присутствующих, точно передавая "Дух главного музея республики", где каждый работник - его неотъемлемая часть. Именно такая сплочённость и приверженность своей работе стала залогом успеха, отражённого в "крылатой" статуэтке, на которой пересекались гордые взгляды присутствующих в зале. Каждый видел в ней признание личного вклада. Открывая торжественное собрание директор музея, профессор Чингиз Фарзалиев сказал несколько приветственных слов и поздравил коллектив с ещё одной "вершиной".

Далее слово было передано начальнику отдела культурной политики министерства культуры Азербайджана Фикрету Бабаеву. В частности, он отметил: "Национальный музей искусств Азербайджана, который сформировался на протяжении многих лет, переживает самый высокий период расцвета своей деятельности. Это связано с успешной политикой руководителя Национального музея искусств профессора Чингиза Фарзалиева. Музей способен сегодня удовлетворить самые взыскательные запросы потенциальных гостей. Мне очень приятно видеть среди интересующихся экспозицией большое количество молодежи и детей. Я хотел бы поздравить всех сотрудников музея с этим знаменательным днём и пожелать вам больших успехов".

Азада Гусейнова, руководитель сектора музеев и контроля над художественными ценностями министерства культуры, сказала, что Национальный музей искусств Азербайджана является ведущим музеем страны. "Музеи, сохраняющие материально-нравственное культурное наследие своего народа и народов мира, выделяются своим престижем на международном уровне. Ежедневный успех музея связан с большой любовью и заботой, свойственной всем сотрудникам музея", - с теплотой отметила она.

Заместитель директора по научным работам Национального музея искусств Азербайджана Хадиджа Асадова, поблагодарив директора Национального музея искусств профессора Чингиза Фарзалиева, сказала: "В последние годы Национальный музей искусств неуклонно продвигается вперёд, став одним из ведущих музеев страны. В этом большая заслуга директора музея, профессора Чингиза Фарзалиева".

Также со словами поздравлений и благодарности выступили руководители всех подразделений, входящих в структуру музея, после чего каждого работника лично поздравлял директор музея и вручал цветы. В течение всего мероприятия в зале звучали аплодисменты, а с лиц не сходили улыбки.

Отметим, что "Искусство Азербайджана сквозь тысячелетия", являясь неотъемлемой частью постоянной экспозиции, привлекает внимание широким и всесторонним охватом исторического развития национальной художественной традиции. С 2017 года музей реализует фундаментальный проект "Мировое искусство из коллекции Национального музея искусств", в рамках которого презентует тематические выставки по регионам и странам мира. Многие экспонаты с этих выставок представляются широкой публике впервые. Музей проводит множество мероприятий для разных возрастных категорий, включая самых маленьких граждан республики. Также в его выставочных залах постоянно организуются различные выставки, лекции и литературные вечера.

Татьяна Иванаева