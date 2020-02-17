Впервые в Баку в Концертном зале оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, 23 февраля в 17:00, будет представлено музыкальное ретро-шоу российской группы "Стиляги", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Стиляги Band - музыка поколений, исполняет сотни песен, джазовые, советские и западные хиты 50-х 60-х и 70-х и великолепные треки собственного сочинения. "Стиляги" - это настоящий ретро бэнд с вокалисткой и вокалистом. В репертуаре группы сотня песен, среди которых джазовые стандартны, советские и западные хиты 50-х 60-х и 70-х, множество популярных песен в характерной рок-н-ролльной обработке и великолепные треки собственного сочинения. Богатство звука, мощь духовых, непревзойденная глубина тромбона и мелодичность трубы. Ничто так не усиливает эффект музыки, как настоящий оркестр. А также шоу-балет "Стильный Шейк" - рок-н-рольный мотор вечеринки, раскручивающий до немыслимых оборотов настроение публики движениями шейка, буги-вуги и свинга. Это те самые девчонки, которые танцевали в фильме "Стиляги". На концертах и без того безудержной команды они создают незабываемую атмосферу подпольного праздника 50-х, на котором яркие краски нарядов, широкие юбки в горох и канареечные галстуки сплетаются в ритме твиста и безудержного веселья в одну незабываемую картину полную неподдельного счастья!

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

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