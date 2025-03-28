В Эрмитаже могут запретить фотографироваться

Представители Государственного Эрмитажа предупредили о возможности запрета постановочных фотосессий в музее из-за некорректного поведения посетителей.

Как передает Day.Az, об этом сообщается в официальном Telegram-канале музея.

В Эрмитаже напомнили, что в музее постоянно проходят фотосеcсии. Для их проведения следует купить соответствующий билет, поскольку съемка потребует особого внимания Службы безопасности и смотрителей.

"Эрмитаж с удовольствием дарит своим гостям незабываемые впечатления, но не готов мириться с тем, что эту возможность используют в коммерческих целях. Если количество желающих злоупотребить услугой будет расти, мы будем вынуждены отменить ее", - отмечается в публикации.