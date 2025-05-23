https://news.day.az/culture/1754950.html Актер Ефремов отказывается от работы в кино после колонии Актеру Михаилу Ефремову предлагают роли в кино, но он отказывается. Как передает Day.Az, об этом сообщил aif.ru продюсер Сергей Дворцов. "Пока что он находится в домашнем режиме. Его очень часто приглашают играть в кино, предлагают достойные гонорары и главные роли, но пока Михаил не соглашается. Думаю, что держит планку.
Актер Ефремов отказывается от работы в кино после колонии
Актеру Михаилу Ефремову предлагают роли в кино, но он отказывается.
Как передает Day.Az, об этом сообщил aif.ru продюсер Сергей Дворцов.
"Пока что он находится в домашнем режиме. Его очень часто приглашают играть в кино, предлагают достойные гонорары и главные роли, но пока Михаил не соглашается. Думаю, что держит планку. Хотя, возможно, на нем сказывается состояние здоровья. Все-таки сложно прийти в себя после стольких лет заключения", - сказал продюсер.
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