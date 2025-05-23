Актер Ефремов отказывается от работы в кино после колонии

Актеру Михаилу Ефремову предлагают роли в кино, но он отказывается.

Как передает Day.Az, об этом сообщил aif.ru продюсер Сергей Дворцов.

"Пока что он находится в домашнем режиме. Его очень часто приглашают играть в кино, предлагают достойные гонорары и главные роли, но пока Михаил не соглашается. Думаю, что держит планку. Хотя, возможно, на нем сказывается состояние здоровья. Все-таки сложно прийти в себя после стольких лет заключения", - сказал продюсер.