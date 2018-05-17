Азербайджан примет программу по переходу на безналичные расчеты - ЗАЯВЛЕНИЕ ЦЕНТРОБАНКА
17 мая 2018 10:25 290
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) намерен реализовать новую программу по переходу на безналичные расчеты, сказал в четверг первый заместитель Центробанка Алим Гулиев на конференции "Новые тренды в финансовых технологиях: блокчейн, криптовалюты и безопасность" в среду в Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, в настоящее время программа находится на рассмотрении правительства Азербайджана.
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