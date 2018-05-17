Азербайджан и Австрия намерены диверсифицировать товарооборот

Азербайджану и Австрии необходимо увеличивать долю ненефтяного сектора в двустороннем товарообороте.

Об этом сказал президент Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (АZPROMO) Руфат Мамедов в ходе азербайджано-австрийского бизнес-форума в четверг в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в 2017 году товарооборот между странами вырос на 17 процентов по сравнению с 2016 годом.

Мамедов отметил заинтересованность стран в развитии экономических отношений в различных направлениях.

"Что касается инвестиционного сотрудничества, то австрийские компании вложили в экономику Азербайджана 73 миллиона долларов. Азербайджан в свою очередь инвестировал в австрийскую экономику 60 миллионов долларов", - сказал Мамедов.

По его словам, сегодня в Азербайджане функционирует около 70 компаний с австрийским капиталом.

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