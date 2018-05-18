В Азербайджане изменены правила декларирования товаров и транспорта

Кабинет министров внес изменения в "Правила декларирования товаров и транспортных средств, пересекающих таможенную границу". Решение об этом подписал премьер-министр Новруз Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно изменениям, слово "может" заменяется словом "должен" в пункте 17.1 "Правил декларирования товаров и транспортных средств, пересекающих таможенную границу".

Таким образом, лицо, ответственное за транспортное средство, для которого предусмотрен въезд на таможенную территорию, должно заранее в письменной или электронной форме представить нижеперечисленную информацию таможенным органам:

- ожидаемое время въезда на таможенную территорию транспортного средства;

- направления и маршруты движения транспортного средства;

- экипаж и пассажиры транспортного средства;

- груз, который будет выгружен на таможенной территории, независимо от целей назначения и доставки;

- груз, не предусмотренный для выгрузки на таможенной территории, при наличии такового;

- таможенная зона, в которую войдет транспортное средство.

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