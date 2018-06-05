В промпарки Азербайджана будет инвестировано еще свыше $1 млрд

В действующие в Азербайджане промышленные парки будет инвестировано еще 1,1 миллиарда долларов, сказал во вторник заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов в ходе своего выступления на IV бизнес-форуме ЕС-Азербайджан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В настоящее время в промышленные парки на территории Азербайджана инвестировано 2,5 миллиарда долларов. Еще 1,1 миллиарда долларов будут инвестированы в промпарки в будущем", - отметил Мамедов.

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