В промпарки Азербайджана будет инвестировано еще свыше $1 млрд
5 июня 2018 11:32 143
В действующие в Азербайджане промышленные парки будет инвестировано еще 1,1 миллиарда долларов, сказал во вторник заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов в ходе своего выступления на IV бизнес-форуме ЕС-Азербайджан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"В настоящее время в промышленные парки на территории Азербайджана инвестировано 2,5 миллиарда долларов. Еще 1,1 миллиарда долларов будут инвестированы в промпарки в будущем", - отметил Мамедов.
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