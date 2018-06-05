Руфат Мамедов: Реализуемые в Азербайджане реформы демонстрируют реальные результаты

Реализуемые в Азербайджане экономические реформы демонстрируют реальные результаты, сказал во вторник заместитель министра экономики страны Руфат Мамедов, выступая на IV бизнес-форуме между Азербайджаном и ЕС.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, по словам замминистра, в январе-апреле 2018 года ненефтяная промышленность в стране выросла на 10,8 процента, а сельское хозяйство - на 3,5 процента. Мамедов добавил, что за тот же период товарооборот Азербайджана с другими странами вырос на 23,3 процента. В частности ненефтяной экспорт увеличился на 19,3 процента.

"В течение четырех месяцев этого года валютные резервы Азербайджана выросли на 2,1 миллиарда долларов, достигнув 44 миллиарда долларов", - сказал Мамедов.

Замминистра подчеркнул, что политическая стабильность, богатые природные ресурсы, экономический потенциал, благоприятная бизнес- и инвестиционная среда, современная инфраструктура, благоприятное географическое расположение, богатая культура и тот факт, что Азербайджан является надежным партнером на международной арене, превратили его в привлекательную для инвестиций страну.

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