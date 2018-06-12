Замминистра о субсидировании азербайджанского экспорта
С начала 2018 года азербайджанским экспортерам посредством механизма поощрения экспорта было возращено средств на сумму 1,75 миллиона манатов.
Об этом заявил на пресс-конференции заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам замминистра, в результате было экспортировано продукции на 23,2 миллиона долларов в 27 стран.
Среди них как традиционные рынки - Россия, Грузия, Украина, Беларусь, страны СНГ, так и новые рынки - Канада, Швейцария, Чехия, Южная Корея.
В структуре экспорта 33 процента пришлось на свежую хурму и гранат, 26 процентов на алкогольные напитки, около 25 процентов на консервы и варенья.
Замминистра также напомнил, что в 2018 году Азербайджан участвовал единым стендом в 4 крупных международных выставках, в результате чего удалось заключить экспортные контракты на сумму 2,3 миллиона долларов.
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