Азербайджан значительно увеличил ненефтяной экспорт
12 июня 2018 12:05 199
В январе-апреле 2018 года ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 19,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил на пресс-конференции во вторник заместитель министра экономики Руфат Мамедов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам замминистра, рост в 12,9 процента наблюдался в экспорте сельхозпродукции, на 23,65 процента вырос экспорт промышленной продукции.
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