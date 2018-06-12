Азербайджан значительно увеличил ненефтяной экспорт

В январе-апреле 2018 года ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 19,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил на пресс-конференции во вторник заместитель министра экономики Руфат Мамедов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам замминистра, рост в 12,9 процента наблюдался в экспорте сельхозпродукции, на 23,65 процента вырос экспорт промышленной продукции.

Новость обновляется

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook