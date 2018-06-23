Азербайджан сократил импорт табака
23 июня 2018 14:36 149
За январь-май 2018 года Азербайджан импортировал табака и табачных изделий на 47,962 млн долларов США.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 11,04 млн долларов или 18,7% меньше по сравнению с аналогичным показателем 2017 года, передает Day.Az.
Импорт табака и табачных изделий составил 1,2% общего объема импорта за первые 5 месяцев года.
За отчетный период Азербайджан экспортировал табака и промышленных заменителей табака на 5,043 млн долларов, что на 295 тыс. долларов или 5,5% меньше, чем в прошлом году.
Экспорт табака и промышленных заменителей табака составил 0,1% общего объема экспорта страны.
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