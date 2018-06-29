Азербайджан усовершенствует процесс таможенного оформления - ПОДРОБНОСТИ

В целях повышения оперативности и прозрачности таможенного оформления в Азербайджане будет улучшено качество предоставляемых в данной сфере услуг.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующее положение отражено в "Плане мер по усовершенствованию системы контроля импортно-экспортных операций", утвержденного накануне соответствующим распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Таким образом, для достижения указанной цели до 1-го января будут сокращены крайние сроки таможенного оформления, внедрена система "электронной очереди" для обеспечения оперативности в таможенных процедурах, с целью расчета таможенных пошлин по импортируемым в страну товарам в Интернет портале ГТК для предпринимателей будет задействована услуга интерактивного электронного калькулятора, будет расширен перечень электронных услуг, предоставляемых в таможенных органах.

Кроме того, на всех этапах таможенного оформления будет обеспечено информирование участников внешнеторговой деятельности посредством отправки смс сообщений, усилен контроль соблюдения должностными лицами таможенных органов правил этического поведения в отношении лиц, пересекающих таможенную границу, участникам внешнеторговой деятельности таможенными и налоговыми органами будут организованы бесплатные просветительские услуги, также будет изучен международный опыт в вопросе координирования деятельности таможенных и налоговых органов, планируется проведение совместных семинаров по данной сфере для повышения знаний и навыков сотрудников, улучшение материального обеспечения работников.

В этой связи будут внесены изменения в "Правила декларирования товаров и транспортных средств, ввозимых через таможенную границу", утвержденных решением Кабмина от 22 июля 2014 года и в другие соответствующие нормативно-правовые акты.

В Плане мер в качестве исполнительных органов по реализации указанных задач определены ГТК, минналогов и минфин.

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