Азербайджан откроет еще пять торговых домов за рубежом - ФОТО

15 августа 2018 11:49

Азербайджан намерен значительно расширить число своих торговых домов за рубежом.

Об этом в среду сказал заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов на заседании Клуба экспортеров, посвященном деятельности торговых домов Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам замминистра, в ближайшее время Азербайджан планирует открыть торговые дома еще в пяти странах.

"До конца 2018 года планируется открыть торговые дома в ОАЭ, России, Китае, Польше и Казахстане", - отметил Мамедов.

Новость обновляется

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az