Азербайджан откроет еще пять торговых домов за рубежом - ФОТО
15 августа 2018 11:49 325
Азербайджан намерен значительно расширить число своих торговых домов за рубежом.
Об этом в среду сказал заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов на заседании Клуба экспортеров, посвященном деятельности торговых домов Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам замминистра, в ближайшее время Азербайджан планирует открыть торговые дома еще в пяти странах.
"До конца 2018 года планируется открыть торговые дома в ОАЭ, России, Китае, Польше и Казахстане", - отметил Мамедов.
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