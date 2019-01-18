Silk Way Helicopter Services выполнила полет в сложных метеорологических условиях, спасая жизнь человека

18 января 2019 18:02

Авиакомпания Silk Way Helicopter Services (SWHS MMC) выполнила полет в ночное время суток и при плохих погодных условиях (ураган) в условиях минимальной видимости на платформу "Шах Дениз Браво" для срочной медицинской эвакуации больного пассажира.

Полет был успешно проведен благодаря слаженным действиям всех структурных подразделений и профессионализму пилотов авиакомпании.

Больной пассажир благополучно был доставлен в стационар, его жизни ничего не угрожает.

Спасение жизни людей является приоритетом и одним из главных целей SWHS.

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