Silk Way Helicopter Services выполнила полет в сложных метеорологических условиях, спасая жизнь человека
18 января 2019 18:02 82
Авиакомпания Silk Way Helicopter Services (SWHS MMC) выполнила полет в ночное время суток и при плохих погодных условиях (ураган) в условиях минимальной видимости на платформу "Шах Дениз Браво" для срочной медицинской эвакуации больного пассажира.
Полет был успешно проведен благодаря слаженным действиям всех структурных подразделений и профессионализму пилотов авиакомпании.
Больной пассажир благополучно был доставлен в стационар, его жизни ничего не угрожает.
Спасение жизни людей является приоритетом и одним из главных целей SWHS.
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