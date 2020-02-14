Продукция Азербайджана будет экспонироваться на международной выставке продуктов питания "Gulfood 2020", которая пройдет 16-20 февраля в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

Как сообщает АПА со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, при организационной поддержке Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) на едином стенде страны "Made in Azerbaijan" будет представлена продукция 20 азербайджанских компаний, специализирующихся в производстве молока и молочной продукции, меда, фундука, фруктового сока, кондитерских изделий, овощной продукции и консервы, сушеных фруктов и хурмы, передает Day.Az.

В рамках выставки "Gulfood 2020" азербайджанские предприниматели проведут встречи и обсуждения по экспорту.