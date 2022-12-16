https://news.day.az/economy/1520134.html Названы сроки завершения ремонтных работ на водохранилище "Хачинчай" - ФОТО
Названы сроки завершения ремонтных работ на водохранилище "Хачинчай" - ФОТО
К октябрю следующего года ремонтно-восстановительные работы на водохранилище "Хачинчай" будут завершены.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил журналистам во время медиатура на водохранилище "Хачинчай" заместитель председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Рафиг Асланов.
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