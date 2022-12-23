Названы работы по восстановлению водохозяйственных комплексов в Карабахе

За счет средств, выделенных на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, начат ряд строительных работ водохранилищ Суговушан на территории Тертерского района с объемом воды 5,86 млн. кубометров, Хачинчай с объемом воды 23 млн. кубометров, расположенный на территории Агдамского района, трех объектов общим объемом воды 15,5 млн. кубометров, расположенных на территории Физулинского района. Также начата реконструкция и восстановление водохранилищ и магистральных каналов Кенделенчай, а также левобережного канала Тертерчай протяженностью 20,2 километров.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом заявил помощник председателя ОАО "Мелиорации и водного хозяйства Азербайджана" Эсед Ширинов.

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