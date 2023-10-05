Эксперт о стратегическом значении Сарсангского водохранилища для региона

Сарсангское водохранилище имеет большое стратегическое значение для региона.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал главный консультант ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Сарван Агаев.

По его словам, возвращение водохранилища под контроль Азербайджана сыграет большую роль в обеспечении оросительной водой многих площадей.

"Вода из Сарсангского водохранилища стекает и собирается в Суговушанском водохранилище. За счет этого оросительной водой будут обеспечены в общей сложности 95 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий в Тертере, Агдере, Агдаме, Агджабеди, Евлахе, Барде и Гёранбое. Это окажет положительное влияние на развитие экономики региона. Сотрудники Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана уже ведут мониторинг Сарсангского водохранилища. Это крупнейшее водохранилище в Карабахском регионе страны. В настоящее время на нём находится гидроэлектростанция мощностью 50 мегаватт. В период оккупации этих территорий на гидроэлектростанциях здесь не проводились ремонтно-восстановительные работы, технические сооружения находились в запущенном состоянии", - сказал эксперт.

Напомним, что Сарсангское водохранилище было введено в эксплуатацию в 1976 году на реке Тертерчай. Суммарная емкость водохранилища составляет 565 миллионов кубометров, полезный объем - 500 миллионов кубометров. Площадь водного зеркала водохранилища составляет 1346 га, длина береговой линии - 50,25 км.