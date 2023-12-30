Теперь пользователи ABB mobile имеют возможность открывать депозиты прямо в приложении. Новый цифровой депозитный продукт DigiDepozit от банка ABB облегчает и делает более доступным безопасный процесс перевода средств в банк, а также позволяет получить выгодные доходы. Для того чтобы открыть депозит не обязательно приходить в Банк. Достаточно утвердить договор в SIMA.

Депозиты в приложении ABB mobile предоставляют ряд преимуществ. Открыть депозит можно как в манатах, так и в долларах США. При этом, клиент может вложить в банк до 500 000 манатов, оформив в приложении до 20 депозитных соглашений. Минимальная сумма составляет 300 манатов. Проценты по вкладу можно получать как по окончании срока договора, так и ежемесячно. Есть возможность досрочного расторжения депозитного договора или автоматического продления его срока через ABB mobile.

Все депозиты до 100 000 манатов, размещенные в АВВ, застрахованы в установленном порядке Фондом страхования вкладов.

DigiDepozit уже активирован в операционной системе iOS ABB mobile. В ближайшее время продукт будет доступен на Android.

Информацию о современных полезных и универсальных продуктах и ​​услугах банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице банка.