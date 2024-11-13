В какой каше меньше всего углеводов?

Есть миф, что для того, чтобы похудеть, нужно перестать есть углеводы. Но это не совсем так - не все углеводы несут угрозу для талии! На самом деле отказаться стоит от "быстрых" углеводов (сладостей), а "медленные" дают организму пользу и энергию, передает Day.Az со ссылкой на АиФ.

По структуре углеводы делятся на простые (быстрые) и сложные (медленные). Простые дают энергию сразу, но вызывают резкий скачек инсулина в крови. Поэтому, когда мы голодны, хочется съесть сладкую булочку - организм стремится к быстрому насыщению. Но пользу для фигуры такой перекус точно не принесет, лишь короткий эффект утоления голода. Скоро организм снова попросит еду. Сложные углеводы действуют аккуратно, не повышают сахар в крови. Они заряжают энергией медленно, надолго сохраняют эффект сытости. Сложные углеводы содержатся в цельнозерновых продуктах. Вот почему диетологи советуют есть каши по утрам.

Чемпионом среди низкоуглеводных каш является овсянка. Она отличается высокой питательностью, содержит витамины группы B, фосфор, марганец, калий и магний. Полезнее всего крупа из цельных зерен и хлопья, подвергавшиеся минимальной обработке.

На втором месте в рейтинге низкоуглеводных каш - дикий рис. По сравнению с привычным культурным рисом, дикий менее калорийный, содержит больше клетчатки, в нем много ценных антиоксидантов и витаминов.

Кускус закрывает тройку лидеров. Его производят из твердых сортов пшеницы. Крупа отличается низкой калорийностью, высоким содержанием селена, меди, марганца и витаминов группы В.

К низкоуглеводным кашам относятся булгур и ячневая. Булгур также производят из пшеницы твердых сортов. В крупе много клетчатки, витаминов группы В, фосфора, калия, кальция и магния. Ячневая крупа крупного помола - самая полезная, в ней много ценных пищевых волокон и почти все витамины группы В.

В цельных зернах содержится много грубых волокон, которые замедляют всасывание углеводов. Медики напоминаю, употребление таких продуктов уменьшает риск развития атеросклероза и рака толстого кишечника.