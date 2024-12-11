Как спастись от последствий новогоднего переедания

Пищевые излишества в праздники доставляют неприятные ощущения: чувство тяжести и вздутия в животе, повышенное газообразование, болезненность в желудке, изжогу. У людей с хроническими заболеваниями ЖКТ могут обостриться язва, гастрит, панкреатит и другие недуги, рассказала "Газете.Ru" Татьяна Топчий, к. м. н., врач-гастроэнтеролог, доцент кафедры гастроэнтерологии ФГБУ ДПО "ЦГМА" УДПРФ, передает Day.Az.

По ее словам, лучшая профилактика проблем с ЖКТ - это употребление пищи и алкоголя в меру.

"Еда должна быть сбалансирована по микроэлементам: желательно избегать обилия животных жиров, трансжиров (например, возникающих в результате жарки на растительном масле) и легкоусвояемых углеводов, способствующих выбросу инсулина. В новогоднюю ночь старайтесь есть маленькими порциями", - отметила она.

Некоторые традиционные новогодние продукты отлично сочетаются между собой. Если основное блюдо - мясо, рыба или птица, то сочетать его можно с овощными гарнирами.

"Салаты лучше приготовить из свежих овощей с заправкой растительным маслом. А вот майонез лучше вообще исключить: это довольно тяжелый для печени и пищеварения продукт. Торжественный ужин можно дополнить нежирными сортами сыра и фруктовой нарезкой. Еду лучше всего запивать обычной водой без газа - это самый полезный и здоровый вариант", - сказала врач.

Избегайте сладких газированных напитков, лимонада и пакетированных соков - помимо того, что с ними вы получите лишние "пустые" калории, нагрузка на пищеварение в несколько раз возрастет за счет огромного количества сахара в составе.

"Если все же хочется побаловать себя, можно приготовить свежевыжатый сок, домашний лимонад из натуральных фруктов, ягод, шпината, мяты, базилика и так далее, взбить в блендере смузи или сделать "лимонную воду": дольки лимона и лайма залить обычной чистой водой, и получится полезный и натуральный детокс-напиток", - рекомендовала она.

Что касается алкоголя, то в праздничную ночь он допустим, но в малом объеме: не более двух бокалов шампанского или вина.

Если так случилось, что вы все же переели, следуйте нескольким советам.

"Во-первых, надо наладить свой обычный режим приема пищи, которого вы придерживались до праздников. Во-вторых, немного сократить привычные порции. Можно даже сделать разгрузочный день, но ни в коем случае не голодать, поскольку это тоже стресс для организма. В-третьих, стараться употреблять натуральные кисломолочные продукты без сахара и наполнителей (если вы нормально их переносите). Также включить в разгрузочный рацион крупы из сложных углеводов, легкий некрепкий бульон, клетчатку в виде овощей", - объяснила врач.

В ситуациях, когда есть риск переедания, врачи советуют прибегать к ферментным препаратам. Они содержат естественные для нашего желудка вещества-ферменты, которые помогают ему расщепить тяжелую пищу, быстрее ее переварить, а значит, предотвратить последствия переедания.

В случае гастрита, язвы, изжоги воспользуйтесь антисекреторными или антацидными средствами ("Маалокс", "Антарейт" и др.). Они подавляют выработку соляной кислоты в желудке и обволакивают его слизистую защитным слоем.

"В случае появления в животе чувства тяжести, вздутия и болезненности, а то и тошноты, можно принять "Тримедат" - препарат на основе тримебутина, регулирующий перистальтику. Это поможет снять неприятные и болевые ощущения на всем протяжении ЖКТ и восстановить нормальную физиологическую активность мускулатуры кишечника, а также купировать тяжесть, вздутие и тошноту. Эта группа препаратов также поможет и в последующие дни, если не получится быстро прервать череду застолий и войти в привычный режим питания", - рекомендовала эксперт.

При приеме алкоголя, а также в случае любых отравлений, используйте препараты-сорбенты ("Полисорб", "Энтеросгель"). Они впитывают и выводят токсины, вырабатывающиеся в кишечнике, тем самым быстрее очищая организм.

При отравлении, сопровождающимся рвотой, диареей необходимо строго соблюдать питьевой режим, для того чтобы не допустить обезвоживания принять "Регидрон". Раствор для регидратации восстановит электролитный баланс.

"Все эти препараты нужно применять по мере необходимости, если вы понимаете, что переели во время застолья. Если не страдаете хроническим заболеванием ЖКТ, использовать их заранее в качестве профилактики не стоит", - резюмировала она.