Диетолог рассказала, можно ли пить воду из-под крана

Вода - это основа жизни, и ее качество напрямую влияет на наше здоровье. Какая вода безопаснее и полезнее для организма - фильтрованная, кипяченая или сырая, и можно ли вообще пить воду из-под крана, "Вечерняя Москва" узнала у врача-диетолога, гастроэнтеролога Александры Ноев, передает Day.Az.

Как узнать качество водопроводной воды

По ее словам, пить водопроводную воду опасно для здоровья, потому что вы не можете быть уверены в ее качестве.

- Сегодня она течет в хорошем качестве, а завтра может быть хуже. Я не рекомендую пить воду из-под крана, несмотря на то, что согласно многим источникам, водопроводную воду можно пить, например, в крупных городах, таких, например, как Москва. Считается, что ее подготовка происходит согласно ГОСТу, но лучше не рисковать своим здоровьем, - сказала она.

Эксперт отметила, что если вы хотите пить воду из-под крана, то можно купить специальные полоски для проверки ее качества.

- Вода должна быть от шести до девяти единиц по водородному показателю. Также должна быть общая минерализация - не более чем 1000 миллиграммов на литр. Это касается растворимых солей, которые содержатся в водопроводной воде. То же самое касается жесткости, концентрация солей кальция и магния не должна превышать эквивалент, равный семи миллиграммам на литр. Также важно обращать внимание на фенольный индекс. Он тоже должен быть не более чем 0,25 миллиграмма на литр. Все эти показатели можно узнать с помощью специальных полосок, которые продаются в хозяйственных магазинах, - сообщила Ноев.

Чем опасна кипяченая вода

Специалист подчеркнула, что водопроводную воду можно очистить дома самостоятельно без фильтров от химических веществ, таких как аммиак и хлор, с помощью кипячения.

- Однако важно помнить, что кипяченая вода не очень полезна, потому что в ней теряются полезные вещества. Кипятить воду можно только один раз, при повторном нагревании разрушаются все витамины и минералы, которые находятся в воде. Они начинают оседать в почках, как соли. Также при повторном кипячении концентрация вредных веществ увеличивается. Например, хлор при нагревании до 100 градусов начинает взаимодействовать с органическими веществами и образует канцерогены, поэтом я рекомендую пить кипяченую воду только в исключительных случаях, - говорит собеседница "ВМ".

Если вы завариваете чай, никогда не кипятите воду до 100 градусов. Вода должна нагреться до 85-87 градусов, предупредила врач.

Гастроэнтеролог напомнила, что в кипяченой воде происходит оседание изотопов водорода. Он серьезно нарушает обменные процессы в организме и ухудшает усвояемость витаминов.

Какая вода самая опасная

По ее мнению, ни при каких обстоятельствах нельзя пить горячую воду из-под крана. Она категорически запрещена для употребления в пищу, потому что не соответствует санитарным нормам:

- В горячий кран подается вода только для технических нужд, чтобы помыться или постирать белье. Горячая вода подогревается в специальном бойлере магистрального теплоносителя на тепловой водостанции. Часто эти бойлеры выходят из строя, в питьевую воду может подмешиваться техническая, в нее подмешивают добавки для быстрого нагревания.

Как очистить водопроводную воду без фильтра

Эксперт отметила, что если нет возможности очистить воду фильтром, то нужно налить ее в широкую емкость, накрыть салфеткой и выдержать в течение суток.

- Перед употреблением нужно залить ее в бутылку, пропустив через сложенную марлю, и положить в морозилку. Размороженную воду необходимо перелить в другую емкость, а остатки льда, в котором остаются все химические вещества, нужно выкинуть, - сказала Ноев.

Специалист заверила, что лучше всего купить фильтр-кувшин или поставить фильтр под кухонную раковину.