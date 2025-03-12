В имбире нашли вещество, облегчающее воспаление в кишечнике

Ученые из Университета Торонто обнаружили в имбире соединение под названием фуранодиенон (FDN), которое может регулировать ядерный рецептор, участвующий в развитии воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) - это группа хронических патологий, обычно сопровождающихся болью в животе, диареей, потерей веса и упадком сил. Также при ВЗК могут возникать воспаление суставов, кожные высыпания и поражения глаз.

Канадские ученые задались целью найти натуральные продукты, ослабляющие симптомы таких заболеваний. Они сосредоточились на корне имбиря, известном своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Анализ показал, что вещество фуранодиенон в составе этого продукта может связываться с рецептором прегнана X (PXR), активируя его способность подавлять выработку воспалительных цитокинов в организме мышей.

По словам ученых, дополнительным преимуществом FDN является то, что он может увеличивать выработку белков плотных соединений, которые восстанавливают повреждения слизистой оболочки кишечника, вызванные воспалением.

Исследователи отметили, что фуранодиенон, получаемый из имбиря, может стать лучшим вариантом для лечения ВЗК, поскольку он не подавляет иммунную систему и не влияет на функции печени. Чтобы подтвердить эту гипотезу, ученые планируют провести исследования на людях.