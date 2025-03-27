Лучший тип питания, помогающий замедлить деменцию

Средиземноморский тип питания лучше всего подходит пациентам с когнитивными нарушениями, замедляя развитие деменции, рассказала "Газете.Ru" врач-терапевт, диетолог, эксперт социального проекта Деменция.net Эльвира Фесенко, передает Day.Az.

"При деменции важно придерживаться режима питания, соответствующего индивидуальным особенностям пациента. Четких протоколов и рекомендаций по питанию для пациентов с деменцией не существует. Оптимальным для пациентов с деменцией является средиземноморский тип питания. Овощи, зелень, растительное масло, рыба и цельнозерновые продукты поддерживают когнитивные функции. Также нужно включать в меню ферментированную пищу: квашеную капусту или простоквашу - они поддерживают микробиоту кишечника, которая влияет на работу мозга. Калораж подбирается с учетом возраста и пола, двигательной активности", - рассказала врач.

По ее словам, после 60 лет потребность в энергии снижается, но за балансом белков, жиров и углеводов по-прежнему важно следить.

"Исключаем избыток соли, сахара, контролируем ключевые показатели крови: при дислипидемии - уровень "плохого" холестерина, при анемии - ферритина и витамина В12. Особое внимание - белковому компоненту. Дефицит белка усугубляет двигательные нарушения и вызывает слабость. В рационе обязательны нежирное мясо, рыба, творог, кисломолочные продукты", - комментирует Фесенко.

С возрастом меняется не только аппетит, но и скорость насыщения. Пожилые люди часто едят меньше, поэтому так важно следить за качеством каждого приема пищи. То же касается и питьевого режима. Чем старше пациент, тем менее остро ощущается чувство жажды. Обезвоживание усугубляет симптомы деменции, влияет на работу мозга и внутренних органов, может приводить к серьезным последствиям для здоровья человека и острым состояниям.

"При сильном истощении или нарушениях глотания врач может назначить специализированное питание. Это могут быть белковые смеси или сиппинг-питание (через трубочку). Однако их применяют только по медицинским показаниям, после оценки нутритивного статуса. Кроме того, крайне важен психологический комфорт при принятии пищи. Важно как можно дольше сохранять привычные традиции, так как они дают ощущение стабильности. "Если человек всегда пил кефир в 16:00, этот ритуал нужно поддерживать. Такие "якоря" снижают стресс и улучшают аппетит", - дополняет Фесенко.