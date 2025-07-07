Еда на бегу вызывает у организма стресс

Желудочно-кишечный тракт человека не ориентирован на прием пищи во время движения. Еда на ходу вызывает у организма стресс, который приводит к возникновению заболеваний ЖКТ и перееданию, рассказала "Газете.Ru" доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Пироговского Университета Ольга Тарасова, передает Day.Az.

"Если мы едим на бегу, у нас срабатывает система "Бей или беги". Процесс пищеварения начинается еще с ротовой полости. Если мы находимся в движении, то совершаем меньшее количество жевательных движений, ротовая полость не обрабатывается ферментами полноценно, желудочно-кишечный тракт не успевает подготовиться, не работает как нужно кровоснабжение, не готов желудок, в том числе его нижние отделы. Срабатывает система выработки кортизола - стрессового гормона, который не позволяет нам полноценно переваривать пищу. В итоге это приводит нас к ряду состояний, одним из которых является переедание", - отметила Тарасова.

На бегу мы используем пищу, которая удобно помещается в руке, - например фастфуд. Это не полноценный обед, завтрак и ужин. В основном фастфуд - это углеводная и жировая пища, белковых составляющих в нём достаточно мало. Она мгновенно приводит нас к перееданию, которое оказывает влияние на весь организм, вызывает ряд метаболических нарушений и приводит к лишнему весу и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Минимальные изменения, которые возможны при потреблении пищи на бегу - это нарушения в желудочно-кишечном тракте, отмечает врач.

"Если мы быстро поели, то ощущаем тяжесть в брюшной полости и пьём, растворяя не готовые к процессу пищеварения желудочно-кишечные ферменты. В итоге возникает масса нарушений, которые приводят к нарушению микрофлоры кишечника, гастриту, колиту и синдрому разраженного кишечника," - заключила доктор.