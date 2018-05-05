Disneyland откроет огромную солнечную электростанцию - ФОТО

Мир Уолта Диснея знаменит своими огромными тематическими парками, куда уже почти 50 лет приезжают миллионы посетителей. Несмотря на то, что парки сохраняют свой первоначальный внешний вид на протяжении десятилетий, за кулисами произошли зеленые изменения.

Марк Пеннинг (Mark Penning), вице-президент по вопросам животных, науки и окружающей среды в Disney Parks and Resorts, объявил, что новым дополнением парка развлечений станет гигантский солнечный объект, сообщает Day.Az со ссылкой на Facepla.net.

Поскольку парки расположены прямо в центре Флориды, иначе "солнечного штата", решение руководства Walt Disney World использовать солнечную энергию - естественный шаг к повышению энергоэффективности, поскольку область Орландо получает в среднем более 300 солнечных дней в году.

50-мегаваттная электростанция будет включать в себя не менее 500 000 солнечных панелей.

Новый объект оживет с помощью разработчика солнечных объектов Origis Energy USA и Reedy Creek Improvement District. В ближайшие несколько месяцев команда расположится вблизи Королевства животных Диснея, и к концу года новая электростанция должна будет приступить к работе.

Электростанция будет охватывать более 270 акров и вырабатывать достаточное количество возобновляемой чистой энергии для питания двух тематических парков Диснея в Центральной Флориде.

Солнечная электростанция на 25% закроет текущие потребности Диснейленда, и компания сможет снизить годовые выбросы парниковых газов более чем на 57 000 тонн. Для сравнения, эта цифра эквивалентна порядка 9 300 автомобилям, которые не выедут на дорогу.

Проект также будет сосредоточен на сохранении дикой природы и должен помочь остановить сокращение почти дюжины видов, находящихся под угрозой исчезновения. Этот новый солнечный объект будет разработан как "дружелюбный для опылителей, с богатыми полевыми цветами и растительностью, создающий безопасную и гостеприимную среду обитания для бабочек, пчел и других насекомых".

Хотя установка такой масштабной солнечной технологии отличное решение для крупной компании, это не первый случай, когда Disney "поворачивается к солнцу" для повышения своей энергоэффективности. Фактически, отель Disney's Bonita Tower в Диснейленде был первым зданием отеля в США, где в 70-х годах была создана солнечная система нагрева воды.

Disney также использует солнечную энергию в Castaway Cay, чтобы нагревать воду на острове для залитых солнцем поместий в Карибском бассейне. Последняя солнечная установка была размещена вблизи тематического парка Epcot, где 48 000 панелей были выложены в форме головы Микки Мауса.

Все эти зеленые усилия помогают компании Walt Disney приблизиться к своей цели по сокращению своих выбросов парниковых газов на 50% к 2020 году.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook