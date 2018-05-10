Alibaba купила пакистанскую компанию по электронной торговле

Известная пакистанская компания Daraz, специализирующаяся на электронной торговле, сообщила, что ее приобрела китайская компания Alibaba. Об этом сообщает агентство Жэньминь Жибао, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Это ознаменовало важный шаг в развитии международной электронной торговли между Китаем и Пакистаном. Компания Daraz была создана в 2012 году и стала самой популярной платформой онлайн-шоппинга в Пакистане.

По имеющимся сведениям, в процессе построения инициативы "Пояса и пути" логистическая система и сетевая инфраструктура Пакистана улучшились, в связи с чем у электронной торговли между двумя странами наметились большие перспективы. После приобретения Alibaba планирует поделиться опытом в создании передовых технологий, электронной торговле, мобильных платежах с пакистанской стороной.

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