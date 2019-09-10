Основатель и глава китайской компании Alibaba Джек Ма официально ушел в отставку с поста председателя совета директоров. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg.

По его данным, Джека Ма сменяет на этой должности генеральный директор Дэниэл Чжан. При этом, по мнению агентства и опрошенных им экспертов, основатель Alibaba продолжит играть весомую роль в принятии важных решений компании.

О планах уйти в отставку через год Джек Ма объявил 10 сентября 2018 года.

Джек Ма открыл Alibaba в 1999 году в городе Ханчжоу и превратил ее в крупнейшую в мире компанию, занимающуюся электронной коммерцией и цифровыми платежами. Бизнесмен является одним из самых богатых людей в материковом Китае.

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