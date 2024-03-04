ROG Zephyrus G16 - новейший игровой ноутбук с искусственным интеллектом

Сегодня мы посмотрим на совершенно новый ноутбук ROG Zephyrus G16, который великолепен не только для геймеров, но и для творческих людей, работающих с графикой и видео.

ROG Zephyrus G16 GU605MY представляет собой новаторский шаг в мире игровых ноутбуков, совмещая в себе передовые технологии и выдающуюся производительность. Коротко описать этот ультрасовременный ноутбук можно тремя словами - мощь, точность, изящество. В нем есть все, что нужно современному геймеру или профессионалу, занимающемуся ресурсоёмкими задачами. Детально ознакомившись с устройством, можно с точностью сказать, что обновленная линейка превзошла все ожидания. Новейшие апгрейды, OLED дисплей, стильный алюминиевый корпус, новые чипсеты и не только...

Поэтому в данной статье мы подробно рассмотрим уникальные особенности устройства, его мощную производительность, передовые технологии охлаждения, а также, внимание, - использования искусственного интеллекта!

Универсальность и возможности - ROG Zephyrus G16 GU605MY предлагает широкий спектр возможностей использования, что делает его не только идеальным выбором, но и эффективным инструментом для работы в ресурсоемких приложениях. Мощный процессор и графический чип позволяют запускать самые требовательные игры на максимальных настройках, а также обеспечивают плавную работу.

Революционная система охлаждения - ROG Zephyrus G16 оснащен уникальной системой охлаждения, которая обеспечивает эффективное управление температурой во время интенсивной игровой нагрузки. Система включает три вентилятора, жидкометаллический термоинтерфейс и испарительную камеру (в конфигурациях с RTX 4090 и RTX 4080), что обеспечивает оптимальную производительность и продлевает срок службы компонентов. Лучшей альтернативы просто не существует.

Отличительная OLED матрица ROG Nebula - новый Zephyrus G16 - первый ноутбук в модельном ряду, получивший игровую OLED матрицу ROG Nebula, что предлагает высокое качество изображения с глубокими черными и яркими цветами. Это топовое решение от компании, которое обеспечивает удивительное визуальное восприятие как для игр, так и для мультимедийного контента.

Nebula-дисплей - это одно из лучших качеств этого ноутбука.Частота обновления до 240 Hz. Картинка абсолютно великолепна с временем отклика 0.2 миллисекунды, что немаловажно для геймеров.

Также привлекли наше внимание звук и RGB-клавиатура с чуть более крупными клавишами - она определенно удобнее, чем на других аналогичных девайсах, что снижает неприятные игровые моменты, когда случайно нажимается не та кнопка, и какая-нибудь суперспособность с большим откатом летит в никуда.

Подсветку можно настроить по вкусу в меню, а большой трекпад в сравнении с конкурентами делает работу намного комфортнее для тех, кто не любит брать с собой мышь, к примеру, если вы взяли ноутбук в кофейню.

Что касается звука, то встроенная акустическая система G16 имеет 6 спикеров. После тестов осмелимся сказать - это лучшее звучание на рынке ноутбуков. Особенно удивил бас частотой 100 Гц, учитывая ультра тонкость (1,49 см) и легкость девайса.

Если вы знакомы с ROG, то знаете, что на ноутбуке установлен Armory Crate, откуда с легкостью можно контролировать все "нутро". Здесь же имеются несколько power-профилей - бесшумный, производительность, турбо.

Zephyrus G16 выполняет потрясающую работу, несмотря на любые тесты - откройте 50 вкладок в Chrome, играя при этом в топовые Call of Duty: Modern Warfare 3 или Apex Legends - вы не почувствуете никакого торможения. Файтинги также удивили - ультра графика порадовала глаза в Mortal Kombat 1 и новом Tekken 8. FPS не пострадал. Ноутбук легко берет на себя любую ААА игру, особенно с Nvidia G-Sync.

Как видим, мощь да и только.

Кстати, говоря о мощи, тут было бы правильно представить вам полные детальные характеристики:

ROG Zephyrus G16 (2024) Процессор Intel® Core™ Ultra 9 185H (14 ядер, нейропроцессор с алгоритмами искусственного интеллекта производительностью 11 TOPs) Графика Видеокарта для ноутбуков NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Макс. термопакет - 115 Вт (с технологией Dynamic Boost) Операционная система Windows 11 Pro Дисплей 16 дюймов, ROG Nebula, OLED, 2.5K (2560 x 1600), 240 Гц / 0,2 мс, 100% DCI-P3, поддержка G-SYNC® Сертификация VESA DisplayHDR™ True Black 500 Сертификация Pantone® Validated, Delta E<1 Dolby Vision® Оперативная память До 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7467 МГц (встроенная) Накопители Твердотельный накопитель 2280 емкостью до 4 ТБ (2 ТБ + 2 ТБ) с интерфейсом M.2 PCIe® Клавиатура 1 зона RGB-подсветки Аудиосистема Стереодинамики Интеллектуальный усилитель Dolby Atmos® Hi-Res Audio Двухсторонняя система интеллектуального шумоподавления WiFi / Bluetooth WiFi 6E (802.11ax) Bluetooth® v5.3 Порты ввода/вывода 1 x Thunderbolt™ 4

1 X USB4® (поддержка DisplayPort™ / Power Delivery)

2 x Type-A USB 3.2 Gen2

1 x HDMI 2.1

1 x слот для карты памяти SD (UHS-II)

1 x аудиоразъем Аккумулятор 90 Вт·ч Размеры 35,4 x 24,6 x 1,49 ~ 1,74 см Вес 1,85 кг

А теперь самое интересное - искусственный интеллект, заложенный в обновленный нейропроцессор Intel Core™ Ultra, который в 2 раза улучшает и ускоряет производительность. Это позволяет ноутбуку эффективно адаптироваться к различным задачам и обеспечивать плавный и отзывчивый пользовательский опыт.

Что определенно заметит пользователь?

- ИИ может адаптивно управлять ресурсами ноутбука, такими как процессор, графический процессор, оперативная память и т. д. Это позволяет максимально эффективно использовать доступные ресурсы в зависимости от текущих потребностей пользователя или задач, выполняемых на компьютере.

- улучшение качества изображений и видео, например, путем повышения четкости, улучшения цветопередачи или даже апскейлинга разрешения. Все это особенно полезно для не только для игр, но редактирования мультимедийного контента.

- оптимизацию энергопотребления. Производительность аппаратного обеспечения регулируется в реальном времени в соответствии с требованиями приложений или режимами использования. Это будет способствовать увеличению времени автономной работы или продлению срока службы батареи.

Новейший ROG Zephyrus G16 GU605MY представляет собой превосходное решение в сфере геймерских ноутбуков, объединяя в себе передовые технологии и мощные компоненты с уникальными возможностями. С привлекательным дизайном, высококачественным дисплеем и мощным аппаратным обеспечением, а также инновационными функциями искусственного интеллекта, G16 предложит своему счастливому владельцу непревзойденный опыт. Это надежное решение для тех, кто ищет выдающуюся производительность и передовые технологии в одном устройстве.