Диетологи назвали опасные продукты при постковидном синдроме

Пациентам, перенесшим коронавирус, следует уделять особое внимание своему рациону, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В список нежелательных продуктов входят сахар, картофель, рис. Они могут спровоцировать воспалительные процессы.

Постковидный синдром - это повышение воспалительной активности в организме, поэтому здесь эффективна противовоспалительная диета.

Об этом "Известиям" рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

"Подобное лежит в основе возрастных болезней - гипертонии, атеросклерозов, онкозаболеваний, поэтому здесь эффективна противовоспалительная диета", - пояснил он.

После болезни нужно отказаться от потребления продуктов с высоким гликемическим индексом. Речь идет о быстрых углеводах.

Также надо исключить пальмовое, подсолнечное, соевое масла, маргарин, сосиски, сардельки, рыбу с картофелем и грибами, считает врач-терапевт Екатерина Есакова.

"Подобная еда приводит к скачку уровня сахара в крови, а он вызывает всплеск воспалительных маркеров", - отметила она.