Диетологи назвали опасные продукты при постковидном синдроме
Пациентам, перенесшим коронавирус, следует уделять особое внимание своему рациону, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В список нежелательных продуктов входят сахар, картофель, рис. Они могут спровоцировать воспалительные процессы.
Постковидный синдром - это повышение воспалительной активности в организме, поэтому здесь эффективна противовоспалительная диета.
Об этом "Известиям" рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
"Подобное лежит в основе возрастных болезней - гипертонии, атеросклерозов, онкозаболеваний, поэтому здесь эффективна противовоспалительная диета", - пояснил он.
После болезни нужно отказаться от потребления продуктов с высоким гликемическим индексом. Речь идет о быстрых углеводах.
Также надо исключить пальмовое, подсолнечное, соевое масла, маргарин, сосиски, сардельки, рыбу с картофелем и грибами, считает врач-терапевт Екатерина Есакова.
"Подобная еда приводит к скачку уровня сахара в крови, а он вызывает всплеск воспалительных маркеров", - отметила она.
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